Більше 11 годин: через знеструмлення запізнюються потяги через Дніпро

Через знеструмлення затримується частина потягів, які курсують через Дніпро.

Через блекаут страждають і потяги. У пресслужбі Укрзалізниці повідомили про затримки потягів.

За даними УЗ, через знеструмлення великої частини мережі, 81 з поїздів мають затримку понад годину. Найбільше запізнюються і ті, що йдуть через Дніпро:



№17 Харків-Ужгород (+11:04);

№119 Запоріжжя-Львів (+10:58);

№3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

За словами представників УЗ, технічно найскладніші затримки – це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі. Їх екіпірують термоковдрами, але сьогодні 2 маршрути – на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) – були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення

В Укрзалізниці нагадали, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встиг на свої рейси, ми з тим же квитком саджаємо на наступний рейс того ж напрямку.

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