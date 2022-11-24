Більше 11 годин: через знеструмлення запізнюються потяги через Дніпро

Через блекаут страждають і потяги. У пресслужбі Укрзалізниці повідомили про затримки потягів.
За даними УЗ, через знеструмлення великої частини мережі, 81 з поїздів мають затримку понад годину. Найбільше запізнюються і ті, що йдуть через Дніпро:
№17 Харків-Ужгород (+11:04);
№119 Запоріжжя-Львів (+10:58);
№3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).
За словами представників УЗ, технічно найскладніші затримки – це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі. Їх екіпірують термоковдрами, але сьогодні 2 маршрути – на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) – були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення
В Укрзалізниці нагадали, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встиг на свої рейси, ми з тим же квитком саджаємо на наступний рейс того ж напрямку.
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