Авточернетка

Наразі поліцейські встановлюють власника машини, хто був за кермом, та звичайно, хто підпалив авто.

Біля 74 школи у бензобак ВАЗ-2101, який стояв на тротуарі, встромили ганчірку та підпалили. Автомобіль сильно пошкоджено. Всередині була купа речей.

У Кривому Розі на Спаській підпалили припаркований легковий автомобіль.

Украина вернула из российского плена 100 военнослужащих. Среди которых защитники…

Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что будет с комендантским часом на…

Чтобы создать новые рабочие места и поддержать украинский бизнес Правительство…

На углу улицы Фабра находится одно из самых старейших зданий…

Соболезнуем: оборвалась жизнь защитника из Кривого Рога Сергея Гладуша 7 апреля оборвалась жизнь отважного защитника Сергея Гладуша. Мужчина встал в ряды защитников еще в первые недели полномасштабного вторжения. Служил в рядах Криворожской 129 бригады территориальной обороны. Вместе с подразделением оборонял Авдеевку, где сердце воина и остановилось из-за вражеских артиллерийских… просмотров

Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий — Украэрорух Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины. просмотров

ВСУ уничтожили две станции РЭБ оккупантов и отбили почти 20 атак под Бахмутом, — Генштаб Украинские военнослужащие отбили около 20 атак на Бахмутском направлении в Донецкой области и уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы противника. просмотров

В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы В заброшенном здании на улице Каруны, 1 волонтеры обустроили жилье для около 300 вынужденных переселенцев. 2 просмотров

Игра в рулетку и биржа труда для учителей: какие тайны хранит здание ресторана «Юбилейный» в Днепре (ФОТО) На углу улицы Фабра находится одно из самых старейших зданий в Днепре, но многие жители Днепра знают его как ресторан «Юбилейный». У здания богатая история, ведь оно было построено более 150 лет назад. Со временем его внешний вид сильно изменился… просмотров

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