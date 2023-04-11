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Авточернетка

Сегодня 20:30
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У Кривому Розі на Спаській підпалили припаркований легковий автомобіль.

 

Новости Днепра про Авточернетка

Біля 74 школи у бензобак ВАЗ-2101, який стояв на тротуарі, встромили ганчірку та підпалили. Автомобіль сильно пошкоджено. Всередині була купа речей. 

Наразі поліцейські встановлюють власника машини, хто був за кермом, та звичайно, хто підпалив авто. 

Новости Днепра про Авточернетка

Новости Днепра про Авточернетка

Новости Днепра про Авточернетка

Новости Днепра про Авточернетка

Источник: «Свої»

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