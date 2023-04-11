У Дніпропетровській області підтвердили випадки чуми свиней та сказу в котів

Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби Дніпропетровщини.
Станом на 1 квітня у Дніпропетровській області зафіксували випадки сказу в котів і лисиць та африканської чуми в свиней.
Зокрема, випадок африканської чуми підтвердили в селі Орловщина Новомосковського району. З 28 лютого там ввели карантинні обмеження та знищили інфіковане поголів’я.
Крім цього, в області зафіксували випадки сказу в декількох районах.
Сказ у собак знайшли:
Окрім собак, на сказ захворіла лисиця. Це сталося у селі Березинуватівка Дніпровського району. А ось в селі Касинівка Кам’янського району знайшли сказ у домашнього кота.
Для довідки: сказ це гостре інфекційне захворювання тварин та людей, спричинене вірусом сказу. Поширюється через укуси та слину він інфікованих тварин. Небезпечний для людей. Якщо не отримати щеплення від сказу, то смерть майже неминуча.
Африканська чума свиней – це вірусне захворювання, на яке хворіють дикі або свійські свині. Для людей загрози немає, але вірус довго живе за межами організму.
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