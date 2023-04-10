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Скоїв тяжкий злочин: на Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка

Сьогодні 18:26
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Скоїв тяжкий злочин: на Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка

У Кривому Розі поліція розшукує чоловіка за скоєння тяжкого злочину.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 45-55 років, зріст близько 175-180 см, міцної статури, волосся коротке сиве.

Був одягнутий у шкіряну кепку, шкіряну куртку, футболку блакитну, чорні джинси.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами: (098) 399 63 40, (098) 241 32 74, (068) 028 18 08, (096) 119 58 30, 102 або до відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Скоїв тяжкий злочин: на Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка

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