Скоїв тяжкий злочин: на Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка

У Кривому Розі поліція розшукує чоловіка за скоєння тяжкого злочину.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 45-55 років, зріст близько 175-180 см, міцної статури, волосся коротке сиве.
Був одягнутий у шкіряну кепку, шкіряну куртку, футболку блакитну, чорні джинси.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами: (098) 399 63 40, (098) 241 32 74, (068) 028 18 08, (096) 119 58 30, 102 або до відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції.
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Александра Лучка
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