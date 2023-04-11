У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиці

У Кривому Розі на Спаській підпалили припаркований легковий автомобіль.

Біля 74 школи у бензобак ВАЗ-2101, який стояв на тротуарі, встромили ганчірку та підпалили. Автомобіль сильно пошкоджено. Всередині була купа речей.

Наразі поліцейські встановлюють власника машини, хто був за кермом, та звичайно, хто підпалив авто.

Джерело: “Свої”

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