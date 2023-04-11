Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиці

Сьогодні 20:30
просмотров

У Кривому Розі на Спаській підпалили припаркований легковий автомобіль.

Новости Днепра про У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиці

Біля 74 школи у бензобак ВАЗ-2101, який стояв на тротуарі, встромили ганчірку та підпалили. Автомобіль сильно пошкоджено. Всередині була купа речей. 

Наразі поліцейські встановлюють власника машини, хто був за кермом, та звичайно, хто підпалив авто. 

Новости Днепра про У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиці

Новости Днепра про У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиці

Новости Днепра про У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиці

Новости Днепра про У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиці

Джерело: “Свої”

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиціРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий – Украэрорух
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий – Украэрорух

    Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій…

    ЗСУ знищили дві станції РЕБ окупантів та відбили майже 20 атак під Бахмутом, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    ЗСУ знищили дві станції РЕБ окупантів та відбили майже 20 атак під Бахмутом, – Генштаб

    Українські військовослужбовці відбили приблизно 20 атак на Бахмутському напрямку у…

    У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:23
    У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

    У покинутій будівлі на вулиці Каруни, 1 волонтери облаштували житло…

    Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)

    На розі вулиці Фабра знаходиться одна з найстаріших будівель у…

    Наверх