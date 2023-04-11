На Дніпропетровщині корова застрягла у багнюці: її визволяли рятувальники

Бідолашна корівка майже повністю знаходилася у багнюці.

Учора, 10 квітня, о 20:55 на лінію «101» зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила, що її корова застрягла в багнюці під час повернення з випасу неподалік села Вільне Новомосковського району.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці надзвичайники побачили, що корівка майже повністю знаходиться у багнюці. Господарі власноруч намагалися витягти її, але спроби були марними.

За допомогою рятувальної мотузки співробітники ДСНС витягли телицю з пастки та передали її власникам.

На щастя, корова не зазнала значних тілесних ушкоджень.

До порятунку залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині цуценя впало в 5-метровий колодязь: його діставали рятувальники.

Читайте також:

Українська

Автор: