На Дніпропетровщині корова застрягла у багнюці: її визволяли рятувальники

Учора, 10 квітня, о 20:55 на лінію «101» зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила, що її корова застрягла в багнюці під час повернення з випасу неподалік села Вільне Новомосковського району.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці надзвичайники побачили, що корівка майже повністю знаходиться у багнюці. Господарі власноруч намагалися витягти її, але спроби були марними.
За допомогою рятувальної мотузки співробітники ДСНС витягли телицю з пастки та передали її власникам.
На щастя, корова не зазнала значних тілесних ушкоджень.
До порятунку залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині цуценя впало в 5-метровий колодязь: його діставали рятувальники.
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