Армения и Азербайджан не имеют взаимных территориальных претензий, – Пашинян

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, можно сказать, мы очень хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений, – заявил Пашинян.
Также он подтвердил готовность Армении «разблокировать все транспортные и экономические связи в регионе и коммуникации, проходящие через территорию Армении».
Со своей стороны президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления заявил, что «у нас нет территориальных претензий с Арменией».
Отметим, территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.
Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз встал после шестинедельной войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, по результатам которой значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев россии.
Но в последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно перебирая под контроль все большую территорию непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе и Лачинский коридор.
В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, которые сигнализировали его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.
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