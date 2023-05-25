Испугало громом, засыпало градом и залило ливнями: в Днепре бушует непогода (ВИДЕО)

В четверг, 25 мая, Днепр посетила непогода. Горожане сообщают о мощном ливне в некоторых районах города, а кое-где выпал еще и град. Кроме этого, над головой слышен грохот грома, а жители левого берега сняли на телефон огромную молнию, ударившую в землю на противоположном берегу города. Фото можно увидеть в начале новости.
Зевс бушует, – комментируют днепряне.
Местные также публикуют видео из своих дворов, которые буквально залило дождем и засыпало градом.
Ливень с градом накрыл не только пригород, но и некоторые районы Днепра. Предварительно такая погода сохранится до конца суток, поэтому будьте осторожны.
Кое-где град можно черпать лопатой.
Ливни настолько мощные, что на некоторых улицах уже венецианские заливы.
Читайте также:
Автор:
Анна Неплях поделилась своим негативным опытом.
В начале 1970-х Днепр переживает бум строительства. Появляется несколько жилмассивов,…
Жители Днепра, как могут, пытаются ухаживать за территориями вокруг домов…
На электронную почту днепрян поступают письма с подозрительными платежками на…
Анна Неплях поделилась своим негативным опытом.
В начале 1970-х Днепр переживает бум строительства. Появляется несколько жилмассивов, в том числе и на окраинах города. На то время территория за Подстанцией уже считалась чертой города, поэтому Днепр решили «продлить» и возвели там целый микрорайон Тополь.
Жители Днепра, как могут, пытаются ухаживать за территориями вокруг домов и школ. Но есть те, кому все равно.
На помощь вызвали спасателей.
На электронную почту днепрян поступают письма с подозрительными платежками на оплату газа.
В Днепре квартиру арендовать можно не только на длительный срок, но и на неделю или даже пару дней. Такие квартиры ничем по сути не отличаются от гостиничного номера, но расположены в многоэтажках.
Парень раньше убегал из дома.
Мужчина сильно избил жительницу Кривого Рога.
Женщина уже получала штраф за то, что ее дети не посещают занятия.
Невероятная красота.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!