Испугало громом, засыпало градом и залило ливнями: в Днепре бушует непогода (ВИДЕО)

Днепр накрыло непогодой.

В четверг, 25 мая, Днепр посетила непогода. Горожане сообщают о мощном ливне в некоторых районах города, а кое-где выпал еще и град. Кроме этого, над головой слышен грохот грома, а жители левого берега сняли на телефон огромную молнию, ударившую в землю на противоположном берегу города. Фото можно увидеть в начале новости.

Зевс бушует, – комментируют днепряне.

Местные также публикуют видео из своих дворов, которые буквально залило дождем и засыпало градом.

Ливень с градом накрыл не только пригород, но и некоторые районы Днепра. Предварительно такая погода сохранится до конца суток, поэтому будьте осторожны.

Кое-где град можно черпать лопатой.

Ливни настолько мощные, что на некоторых улицах уже венецианские заливы.

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