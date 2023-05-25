Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вірменія та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, – Пашинян

Вірменія та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, – Пашинян

Сьогодні 17:50
просмотров

Вірменія та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, що може прокласти шлях до мирної угоди між країнами.

Новости Днепра про Вірменія та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, - Пашинян

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні Вищої Євразійської економічної ради.

Я хочу підтвердити, що Вірменія та Азербайджан домовились про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. І на цій основі, можна сказати, ми дуже добре просуваємось до врегулювання наших відносин, – заявив Пашинян.

Також він підтвердив готовність Вірменії “розблокувати всі транспортні та економічні зв’язки в регіоні та комунікації, які проходять через територію Республіки Вірменія”.

Зі свого боку президент Азербайджану Ільхам Алієв під час виступу заявив, що “в нас немає територіальних претензій із Вірменією”.

Зазначимо, територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців росії.

Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.

В останні місяці вірменський прем’єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Читайте також:

Новости Днепра про Вірменія та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, - ПашинянУкраїнська Новости Днепра про Вірменія та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, - ПашинянРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Залізна Жінка Залізного Міста”: мер Дніпра прокоментував сходження дружини на Еверест
    Новини Дніпра
    22.05.2023 20:02
    “Залізна Жінка Залізного Міста”: мер Дніпра прокоментував сходження дружини на Еверест

    Еверест – найвища точка земної кулі, розташована в Гімалаях на…

    У небі над столицею Туреччини помітили літаючий диван (ВІДЕО)
    Світові новини
    19.05.2023 17:58
    У небі над столицею Туреччини помітили літаючий диван (ВІДЕО)

    Мешканці столиці Туреччини, Анкари, були вражені, коли над містом у…

    Фінал Євробачення вже сьогодні: де дивитися та як голосувати
    новини України
    13.05.2023 20:11
    Фінал Євробачення вже сьогодні: де дивитися та як голосувати

    Сьогодні, 13 травня, в Ліверпулі пройде фінал головного пісенного конкурсу…

    Imagine Dragons випустили кліп, який зняли в Україні: про що він (ВІДЕО)
    новини України
    11.05.2023 14:16
    Imagine Dragons випустили кліп, який зняли в Україні: про що він (ВІДЕО)

    У середу, 10 травня, відомий американський гурт Imagine Dragons презентував…

    Наверх