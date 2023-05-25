В Днепре владельцы выгуливали собак прямо на клумбах школы: вместо газона – ямы и перерытая земля

Так, работники 135-й школы на днях засеяли газон во дворе. Территорию огородили лентой и написали предупреждение. Но утром их ждала совсем неприятная картина: будущий газон покрылся собачьими следами и ямами.
Об этом сообщила в Фейсбуке днепрянка Ольга Подольная.
Почему владельцы собак считают, что двор школы – это место для выгула их любимцев! На любое замечание мы слышим не очень уважительные слова от них. Руки опускаются и делать что-то хорошее желания больше нет, – отметила женщина.
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