В Днепре владельцы выгуливали собак прямо на клумбах школы: вместо газона – ямы и перерытая земля

Жители Днепра, как могут, пытаются ухаживать за территориями вокруг домов и школ. Но есть те, кому все равно.

Так, работники 135-й школы на днях засеяли газон во дворе. Территорию огородили лентой и написали предупреждение. Но утром их ждала совсем неприятная картина: будущий газон покрылся собачьими следами и ямами.

Об этом сообщила в Фейсбуке днепрянка Ольга Подольная.

Почему владельцы собак считают, что двор школы – это место для выгула их любимцев! На любое замечание мы слышим не очень уважительные слова от них. Руки опускаются и делать что-то хорошее желания больше нет, – отметила женщина.

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