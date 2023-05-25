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Жалобно смотрел из ямы: на Днепропетровщине песик попал в ловушку

Сегодня 13:59
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На помощь вызвали спасателей.

Новости Днепра про Жалобно смотрел из ямы: на Днепропетровщине песик попал в ловушку

24 мая в 19:50 в Службу спасения позвонили обеспокоенные жители города Синельниково. Они сообщили, что на улице Гоголя собака упала в яму.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что животное находится в заброшенном колодце на глубине 1,5 м.

ГСЧС-ники с помощью специального оборудования подняли собаку на поверхность.

К спасению четырехлапого привлекли трех сотрудников ГСЧС и одну единицу техники.

Новости Днепра про Жалобно смотрел из ямы: на Днепропетровщине песик попал в ловушку

Новости Днепра про Жалобно смотрел из ямы: на Днепропетровщине песик попал в ловушку

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине четырехлапая упала в 4-метровую яму с мусором: ее доставали спасатели.

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