Жалобно смотрел из ямы: на Днепропетровщине песик попал в ловушку

24 мая в 19:50 в Службу спасения позвонили обеспокоенные жители города Синельниково. Они сообщили, что на улице Гоголя собака упала в яму.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что животное находится в заброшенном колодце на глубине 1,5 м.
ГСЧС-ники с помощью специального оборудования подняли собаку на поверхность.
К спасению четырехлапого привлекли трех сотрудников ГСЧС и одну единицу техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине четырехлапая упала в 4-метровую яму с мусором: ее доставали спасатели.
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