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  • «Аквафреш» вместо входного коврика: в Павлограде русскому триколору нашли новое применение

«Аквафреш» вместо входного коврика: в Павлограде русскому триколору нашли новое применение

Сегодня 15:33
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На Павлоградских рынках для русского флага было найдено новое применение.

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На Павлоградском рынке новый тренд. Местные жители поделились видео, на котором видно, как в одном из магазинчиков вместо входного коврика – русский флаг. Владелец торговой точки призывает покупателя хорошо вытирать ноги об эту тряпку.

Напомним, сегодня 11 ноября над зданием Херсонской ОГА установили флаг Украины. Видео, где видно админздание публикуют в телеграмм-каналах. Генштаб официально не заявлял об освобождении Херсона, но, по словам местных, бойцы ВСУ уже в городе.

Скорее всего, в торговых точках Херсона появятся новые тряпки перед входом. Там точно такого добра много.

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