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  • “Аквафреш” замість вхідного килимка: у Павлограді російському триколору знайшли нове застосування

“Аквафреш” замість вхідного килимка: у Павлограді російському триколору знайшли нове застосування

Сьогодні 15:33
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На Павлоградських ринках для російського прапора знайшли нове застосування.

Новости Днепра про

На Павлоградських ринках новий тренд. Місцеві мешканці поділилися відео, на якому видно, як в одному із магазинчиків замість вхідного килимка – російський прапор. Власник торгової точки закликає покупця добре витирати ноги об цю тряпку. 

Нагадаємо, сьогодні 11 листопада над будівлею Херсонської ОДА встановили прапор України. Відео, де видно адмінбудівлю публікують в телеграм-каналах. Генштаб офіційно не заявляв про звільнення Херсону, але за словами місцевих, бійці ЗСУ вже в місті.

Скоріш за все, у торгових точках Херсону також з’являться нові ганчірки перед входом. Там точно такого добра багато.

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