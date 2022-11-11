“Аквафреш” замість вхідного килимка: у Павлограді російському триколору знайшли нове застосування

На Павлоградських ринках новий тренд. Місцеві мешканці поділилися відео, на якому видно, як в одному із магазинчиків замість вхідного килимка – російський прапор. Власник торгової точки закликає покупця добре витирати ноги об цю тряпку.
Нагадаємо, сьогодні 11 листопада над будівлею Херсонської ОДА встановили прапор України. Відео, де видно адмінбудівлю публікують в телеграм-каналах. Генштаб офіційно не заявляв про звільнення Херсону, але за словами місцевих, бійці ЗСУ вже в місті.
Скоріш за все, у торгових точках Херсону також з’являться нові ганчірки перед входом. Там точно такого добра багато.
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