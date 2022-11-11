Зламав ніс та вдарив металевою палкою у живіт: у Дніпрі вітчим побив свою падчерку

Учора, 10 листопада, на лінію "102" зателефонувала 12-річна мешканка одного з будинків на Донецькому шосе і повідомила, що її побив вітчим.

Патрульні прибули за вказаною адресою і виявили у під’їзді неповнолітню заявницю у скривавленій футболці. У дівчинки був розбитий ніс. Вона розповіла патрульним, що тілесні ушкодження їй наніс вітчим — бив по обличчю та вдарив металевою палкою у живіт. Поліцейські викликали швидку. Лікарі на місці надали допомогу потерпілій.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Патрульні навідалися до квартири, де проживає дитина. Двері відчинили її матір та вітчим. Вони були у стані алкогольного сп’яніння, поводилися неадекватно, на питання відповідали нецензурною лайкою.

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу та повідомили про вказану подію співробітників ювенальної превенції. 37-річного чоловіка та 36-річну матір дівчинки доставили до відділку поліції.

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