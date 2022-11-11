У Дніпрі затримали водійку «Bentley» з «липовими» документами

10 листопада дніпровські патрульні зупинили автомобіль «Bentley» за порушення правила дорожнього руху. У водійки машини взяли документи на перевірку. Поліціянти помітили сліди підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Пробивши по базі дані автомобіля патрульні виявили, що вони не співпадають з тими, які зазначені в документах. Крім цього, правоохоронці перевірили номери агрегатів та виявили сліди механічного втручання ідентифікатора транспортного засобу.
Тепер з водійкою розбиратимуться слідчі.
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