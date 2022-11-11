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Херсон – це Україна: над будівлею ОДА з’явився прапор

Сьогодні 15:13
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Херсон - це Україна!

Новости Днепра про Херсон - це Україна: над будівлею ОДА з'явився прапор

Над будівлею Херсонської ОДА встановили прапор України.

Фото публікують у місцевих Telegram-каналах.

Нагадаємо, на початку березня Збройні сили України втратили контроль над обласним центром — містом Херсон, російські війська окупували практично всю територію області.

І от сьогодні історичний момент – над будівлею Херсонської обласної адміністрації видніється жовто-синій прапор.

Новости Днепра про Херсон - це Україна: над будівлею ОДА з'явився прапор

Новости Днепра про Херсон - це Україна: над будівлею ОДА з'явився прапор

Крім того, місцеві мешканці вийшли на вулиці міста, щоб зустріти українських воїнів.

Новости Днепра про Херсон - це Україна: над будівлею ОДА з'явився прапор

Деякі беруть із собою українську символіку.

Слава Україні! Слава ЗСУ! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна звільнила з російського полону 45 воїнів

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Новости Днепра про Херсон - це Україна: над будівлею ОДА з'явився прапорУкраїнська

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