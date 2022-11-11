Херсон – це Україна: над будівлею ОДА з’явився прапор

Над будівлею Херсонської ОДА встановили прапор України.
Фото публікують у місцевих Telegram-каналах.
Нагадаємо, на початку березня Збройні сили України втратили контроль над обласним центром — містом Херсон, російські війська окупували практично всю територію області.
І от сьогодні історичний момент – над будівлею Херсонської обласної адміністрації видніється жовто-синій прапор.
Крім того, місцеві мешканці вийшли на вулиці міста, щоб зустріти українських воїнів.
Деякі беруть із собою українську символіку.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна звільнила з російського полону 45 воїнів.
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