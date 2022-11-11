Ромео нашого часу: у Новомосковську підлітки хотіли померти через нерозділене кохання

У Новомосковську врятували двох юнаків, які хотіли померти через нерозділене кохання.

Про історію юнаків розповіла медик Тетяна Есич.

Одразу два хлопця намагалися вчинити самогубства через нерозділене кохання. Як розповіла медик, у Новомосковську закоханий підліток посварився з дівчиною, тому вирішив наковтатися пігулок з домашньої аптечки та перерізати собі вени. На щастя, до юнака швидко приїхали фельдшери, які надали екстрену медичну допомогу. Від госпіталізації свого сина мама 16-річного хлопця відмовилася.

Ще одного 16-річного юнака врятували, коли той “підігрітий” алкоголем, не тільки намагався перерізати собі вени, а ще й впав з паркану, коли ліз на подвір’я до дівчини. До цього всього він отримав травму голови.

Фельдшери надали йому екстрену медичну допомогу та госпіталізували підлітка з діагнозом “ЗЧМТ. Забійна рана лобної ділянки голови. Подряпини лівого передпліччя. Алкогольне сп’яніння”.

Ось такі вони “Ромео” нашого часу – “дорослі” діти, яким так необхідна увага та психологічна підтримка батьків, – зазначила медик.

А це лікарі, які врятували життя юнакам.

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