2 дома разрушены, 30 – повреждены: Лысак рассказал о последствиях вражеского удара по Днепропетровщине

Сегодня днем ​​во время тревоги в Днепропетровской области раздался взрыв.

Как оказалось, россияне ударили по Покровской громаде в Синельниковском районе.

К сожалению, в результате атаки погиб человек. Более 10 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о последствиях вражеского удара.

По его словам, 2 частных дома разрушены, 30 – повреждены. Кроме того, пострадали магазин и заправка. Обследование территории продолжается. На месте работают все службы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве раздалось более 10 взрывов: обломок вражеской ракеты упал на проезжую часть в центре.

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