2 дома разрушены, 30 – повреждены: Лысак рассказал о последствиях вражеского удара по Днепропетровщине

Как оказалось, россияне ударили по Покровской громаде в Синельниковском районе.
К сожалению, в результате атаки погиб человек. Более 10 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.
Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о последствиях вражеского удара.
По его словам, 2 частных дома разрушены, 30 – повреждены. Кроме того, пострадали магазин и заправка. Обследование территории продолжается. На месте работают все службы.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве раздалось более 10 взрывов: обломок вражеской ракеты упал на проезжую часть в центре.
Читайте также:
Автор:
Сегодня днем во время тревоги россияне ударили по Покровской громаде,…
Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.
27 мая в Кривом Роге мужчина пришел в ломбард под…
Сегодня, 29 мая, многие жители Днепра остались без воды.
В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все они в разном состоянии, в них доступны разнообразные развлечения. В одни парки горожане идут за тишиной и пением птиц, в другие – для того, чтобы дети развлекались на спортивных и…
Сегодня днем во время тревоги россияне ударили по Покровской громаде, что в Синельниковском районе.
В Днепре дикие белочки поселились на балконе.
Правда, это будет после отмены военного положения
Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.
Правда, есть пересадка.
В Днепре мужчина пытался отправить по "Новой почте" гранату.
В больнице Днепра до сих пор находятся семь пострадавших в результате ракетного удара по медучреждению.
Чтобы привлечь покупателей магазины Днепра проводят различные акции и предоставляют скидки на товар. Но экономить на продуктах можно и без покупки акционных товаров, достаточно знать в каком магазине что сколько стоит.
В последний раз мужчину видели 8 апреля.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!