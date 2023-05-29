Массовое отключение: где сегодня в Днепре нет воды (АДРЕСА)

Причина – проведение аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Итак, прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
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