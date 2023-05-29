Массовое отключение: где сегодня в Днепре нет воды (АДРЕСА)

В Днепре многие старинные здания были разрушены во время Второй мировой войны. От бомбежек они пострадали настолько сильно, что их не восстанавливали, а просто разбирали до основания и на их месте возводили новые дома. Хотя своих предназначений по сути эти…

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