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Массовое отключение: где сегодня в Днепре нет воды (АДРЕСА)

Сегодня 13:01
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Сегодня, 29 мая, многие жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Массовое отключение: где сегодня в Днепре нет воды (АДРЕСА)

Причина – проведение аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Итак, прекращено водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Дальневосточная, 129–143;
  • ул. Майская, 1-9;
  • ул. Вологодская, 120–132;
  • ул. Одесская;
  • ул. Всеволода Нестайко;
  • поселок Александровка;
  • ул. Садовая (поселок Новоалександровка);
  • ул. Соловьиная (поселок Новоалександровка);
  • поселок Одинковка;
  • ул. Надежды Алексеенко, 46-76;
  • ул. Политехническая, 131–141.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

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Новости Днепра про Массовое отключение: где сегодня в Днепре нет воды (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Массовое отключение: где сегодня в Днепре нет воды (АДРЕСА)Русский

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