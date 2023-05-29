В этом году на Днепропетровщине три человека пострадали от укусов ядовитых змей

В этом году они были активны из-за холодной весны

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО.

В этом году трое жителей области обратились за медицинской помощью после укуса ядовитых змей. Как отметил медик Александр Михайленко, все они были в состоянии средней тяжести, когда их госпитализировали в больницы.

Специалист отметил, что все трое пострадавших вовремя обратились за помощью, поэтому уже через неделю их отпустили домой.

В среднем за год в Днепропетровской области фиксируют около 30 случаев укусов ядовитых змей. В этом году активность змей пришлась на апрель-май. Змеи не любят жару, а весна оказалась холодной. Летом они станут менее подвижными.

Что делать, если укусила змея?

По словам экспертов, укус гадюки выдают две красные пятнышки, жгучая боль, покраснение кожи и маленькие кровоизлияния. Если вас ужалила змея, то надо обработать рану антисептиком, наложить повязку – можно обвязать место укуса салфеткой или платком, и приложить холодное. После этого срочно отправиться в больницу.

Как отличить ядовитую змею от неядовитой?

По словам старшего научного сотрудника природного заповедника Днепровско-Орильский Александра Пономаренко, большинство водимых змей в области — не ядовиты. Всего есть 8 видов и только два опасных.

Опасность несут змея обыкновенная и змея степная. Обе имеют черную зигзагообразную полосу вдоль позвоночника, складываются в «восьмерку» или «пружинку». В городе они почти не бывают, а вот в балках или сосновых лесах пресмыкающиеся могут активизироваться, поэтому если планируете отдых на природе, то одевайте закрытую одежду и обувь.

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