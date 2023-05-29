В этом году на Днепропетровщине три человека пострадали от укусов ядовитых змей

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО.
В этом году трое жителей области обратились за медицинской помощью после укуса ядовитых змей. Как отметил медик Александр Михайленко, все они были в состоянии средней тяжести, когда их госпитализировали в больницы.
Специалист отметил, что все трое пострадавших вовремя обратились за помощью, поэтому уже через неделю их отпустили домой.
В среднем за год в Днепропетровской области фиксируют около 30 случаев укусов ядовитых змей. В этом году активность змей пришлась на апрель-май. Змеи не любят жару, а весна оказалась холодной. Летом они станут менее подвижными.
По словам экспертов, укус гадюки выдают две красные пятнышки, жгучая боль, покраснение кожи и маленькие кровоизлияния. Если вас ужалила змея, то надо обработать рану антисептиком, наложить повязку – можно обвязать место укуса салфеткой или платком, и приложить холодное. После этого срочно отправиться в больницу.
По словам старшего научного сотрудника природного заповедника Днепровско-Орильский Александра Пономаренко, большинство водимых змей в области — не ядовиты. Всего есть 8 видов и только два опасных.
Опасность несут змея обыкновенная и змея степная. Обе имеют черную зигзагообразную полосу вдоль позвоночника, складываются в «восьмерку» или «пружинку». В городе они почти не бывают, а вот в балках или сосновых лесах пресмыкающиеся могут активизироваться, поэтому если планируете отдых на природе, то одевайте закрытую одежду и обувь.
Читайте также:
Автор:
Чтобы привлечь покупателей магазины Днепра проводят различные акции и предоставляют…
Есть жертвы.
В Днепре многие старинные здания были разрушены во время Второй…
Обратите внимание.
Чтобы привлечь покупателей магазины Днепра проводят различные акции и предоставляют скидки на товар. Но экономить на продуктах можно и без покупки акционных товаров, достаточно знать в каком магазине что сколько стоит.
Сегодня, 29 мая, многие жители Днепра остались без воды.
Есть жертвы.
В Днепре многие старинные здания были разрушены во время Второй мировой войны. От бомбежек они пострадали настолько сильно, что их не восстанавливали, а просто разбирали до основания и на их месте возводили новые дома. Хотя своих предназначений по сути эти…
Россияне устроили массовый террор столицы.
Водный патруль обнаружил вероятных браконьеров.
Обратите внимание.
Подозрительный человек что-то рыл на кладбище.
Берегите себя!
Жительница Днепра пожаловалась на "скорую", которая якобы отказалась ехать на вызов женщине, нуждавшейся в помощи.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!