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Как в Днепре работает общественный транспорт 29 мая

Сегодня 09:00
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29 мая электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Как в Днепре работает общественный транспорт 29 мая

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 714 автобусов (из них 115 — большой вместимости).

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