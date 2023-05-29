Как в Днепре работает общественный транспорт 29 мая

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 714 автобусов (из них 115 — большой вместимости).

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

29 мая электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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