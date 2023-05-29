Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстрелов

Масштабная воздушная тревога продолжалась более 4 часов, ее объявили после полуночи. Взрывы слышали жители столицы, Киевской, Львовской, Винницкой, Одесской и ряда других областей.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили 40 крылатых ракет из девяти самолетов Ту-95мс из Каспийского моря. Также из северного и южного направлений россияне выпустили 35 дронов Shahed-136/131.
ВСУ этой ночью уничтожили:
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