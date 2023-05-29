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Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстрелов

Сегодня 09:30
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Россия в ночь на 29 мая вновь атаковала Украину. На этот раз враг выпустил не только дроны-камикадзе, но и крылатые ракеты.

Новости Днепра про Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстрелов

Масштабная воздушная тревога продолжалась более 4 часов, ее объявили после полуночи. Взрывы слышали жители столицы, Киевской, Львовской, Винницкой, Одесской и ряда других областей.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили 40 крылатых ракет из девяти самолетов Ту-95мс из Каспийского моря. Также из северного и южного направлений россияне выпустили 35 дронов Shahed-136/131.

ВСУ этой ночью уничтожили:

  • 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 29 дронов-камикадзе иранского производства;
  • 1 разведывательный беспилотник.

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Новости Днепра про Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстреловУкраїнська Новости Днепра про Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстреловРусский

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