Вечная память: погиб Герой из Днепропетровской области Виктор Касян

У мужчины было много мечтаний и планов. К сожалению, им не суждено было сбыться. Об этом пишет Покровская территориальная община.
Виктор родился в пгт Покровское. С 1994 по 1996 год проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины. Некоторое время работал оператором газовой котельной и сторожем. С апреля 2022 присоединился к рядам ВСУ и защищал родной край.
«Всегда добрый, искренний, вежливый… в его глазах всегда было спокойствие и уверенность, а в словах и действиях всегда можно получить помощь и поддержку. Неравнодушен к чужой беде и несправедливости», — говорится в сообщении.
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