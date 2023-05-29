Вечная память: погиб Герой из Днепропетровской области Виктор Касян

22 мая оборвалась жизнь Защитника из Днепропетровской области Виктора Касяна. Трагедия произошла при выполнении боевого задания на Харьковском направлении. Ему было 47 лет.

У мужчины было много мечтаний и планов. К сожалению, им не суждено было сбыться. Об этом пишет Покровская территориальная община.

Виктор родился в пгт Покровское. С 1994 по 1996 год проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины. Некоторое время работал оператором газовой котельной и сторожем. С апреля 2022 присоединился к рядам ВСУ и защищал родной край.

«Всегда добрый, искренний, вежливый… в его глазах всегда было спокойствие и уверенность, а в словах и действиях всегда можно получить помощь и поддержку. Неравнодушен к чужой беде и несправедливости», — говорится в сообщении.

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