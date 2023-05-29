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  • Цьогоріч на Дніпропетровщині три людини постраждали від укусів отруйних змій

Цьогоріч на Дніпропетровщині три людини постраждали від укусів отруйних змій

Сьогодні 12:22
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Цьогоріч вони були активні через холодну весну

Новости Днепра про Цьогоріч на Дніпропетровщині три людини постраждали від укусів отруйних змій

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА. 

Цьогоріч троє мешканців області звернулися за медичною допомогою після укусу отруйних змій. Як зауважив медик Олександр Михайленко, усі вони були в стані середньої тяжкості, коли їх ушпиталили до лікарень. 

Фахівець зауважив, що усі троє потерпілих вчасно звернулися за допомогою, тому вже за тиждень їх відпустили додому.

У середньому за рік в Дніпропетровській області фіксують близько 30 випадків укусів отруйних змій. Цьогоріч активність змій припала на квітень-травень. Змії не люблять спеку, а весна видалася холодною. Влітку вони стануть менш рухливими.

Що робити якщо вкусила змія?

За словами експертів, укус гадюки видають дві червоні цятки, пекучий біль, почервоніння шкіри і маленькі крововиливи. Якщо вас вжалила змія, то треба обробити рану антисептиком, накласти пов’язку – можна обв’язати місце укусу серветкою або хусткою, та прикласти холодне. Після цього терміново відправитися до лікарні.

Як відрізнити отруйну змію від неотруйної?

За словами старшого наукового співробітника природного заповідника Дніпровсько-Орільський Олександра Пономаренко, більшість змій, які водяться в області – не отруйні. Усього є 8 видів і тільки два небезпечні. 

Небезпеку несуть гадюка звичайна та гадюка степова. Обидві мають чорну зигзагоподібну смугу вздовж хребта, складаються у «вісімку» або «пружинку». У місті майже не бувають, а ось у балках чи соснових лісах плазуни можуть активізуватися, тому якщо плануєте відпочинок на природі, то одягайте закритий одяг та взуття. 

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Новости Днепра про Цьогоріч на Дніпропетровщині три людини постраждали від укусів отруйних змійУкраїнська

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