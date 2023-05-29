Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів

Масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години, її оголосили після опівночі. Вибухи чули жителі столиці, Київської, Львівської, Вінницької, Одеської та низки інших областей.
За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти випустили 40 крилатих ракет з дев’яти літаків Ту-95мс з Каспійського моря. Також з північного та південного напрямків росіяни випустили 35 дронів Shahed-136/131.
ЗСУ цієї ночі знищили:
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