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Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів

Сьогодні 09:30
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Росія в ніч на 29 травня знову атакувала Україну. Цього разу ворог випустив не лише дрони-камікадзе, але й крилаті ракети.

Новости Днепра про Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів

Масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години, її оголосили після опівночі. Вибухи чули жителі столиці, Київської, Львівської, Вінницької, Одеської та низки інших областей.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти випустили 40 крилатих ракет з дев’яти літаків Ту-95мс з Каспійського моря. Також з північного та південного напрямків росіяни випустили 35 дронів Shahed-136/131.

ЗСУ цієї ночі знищили:

  • 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 29 дронів-камікадзе іранського виробництва;
  • 1 розвідувальний безпілотник.

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Новости Днепра про Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілівУкраїнська Новости Днепра про Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілівРусский

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