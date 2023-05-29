Вічна пам’ять: загинув Герой із Дніпропетровської області Віктор Касян

22 травня обірвалося життя Захисника із Дніпропетровської області Віктора Касяна. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Йому було 47 років.

Чоловік мав багато мрій та планів. На жаль, їм не судилося здійснитися. Про це пише Покровськая територіальная громада.

Віктор народився в смт Покровське. З 1994 по 1996 рік проходив військову службу в Збройних силах України. Деякий час працював оператором газової котельні та сторожем. З квітня 2022 року долучився до лав ЗСУ та захищав рідний край.

“Завжди добрий, щирий, ввічливий… в його очах завжди був спокій та впевненість, а в словах та діях завжди можна отримати допомогу та підтримку. Небайдужий до чужої біди та несправедливості”, — йдеться у повідомленні.

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