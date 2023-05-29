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Вічна пам’ять: загинув Герой із Дніпропетровської області Віктор Касян

Сьогодні 07:15
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22 травня обірвалося життя Захисника із Дніпропетровської області Віктора Касяна. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Йому було 47 років.

Новости Днепра про Вічна пам'ять: загинув Герой із Дніпропетровської області Віктор Касян

Чоловік мав багато мрій та планів. На жаль, їм не судилося здійснитися. Про це пише Покровськая територіальная громада

Віктор народився в смт Покровське. З 1994 по 1996 рік проходив військову службу в Збройних силах України. Деякий час працював оператором газової котельні та сторожем. З квітня 2022 року долучився до лав ЗСУ та захищав рідний край. 

“Завжди добрий, щирий, ввічливий… в його очах завжди був спокій та впевненість, а в словах та діях завжди можна отримати допомогу та підтримку. Небайдужий до чужої біди  та несправедливості”, — йдеться у повідомленні. 

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Новости Днепра про Вічна пам'ять: загинув Герой із Дніпропетровської області Віктор КасянУкраїнська Новости Днепра про Вічна пам'ять: загинув Герой із Дніпропетровської області Віктор КасянРусский

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