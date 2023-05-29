Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як у Дніпрі працює громадський транспорт 29 травня

Сьогодні 09:00
просмотров

29 травня 2023 року електротранспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт 29 травня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 714 автобусів (з них 115 – великої місткості).

Читайте також:

Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт 29 травняУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт 29 травняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Потонула в озері: у Дніпрі рятувальники дістали тіло жінки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Потонула в озері: у Дніпрі рятувальники дістали тіло жінки

    У Дніпрі з озера Куряче рятувальники дістали тіло жінки.

    Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів

    Росія в ніч на 29 травня знову атакувала Україну. Цього…

    Противник завдав 97 авіаційних ударів: ситуація на фронті сьогодні 29 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Противник завдав 97 авіаційних ударів: ситуація на фронті сьогодні 29 травня

    Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської…

    Вічна пам’ять: загинув Герой із Дніпропетровської області Віктор Касян
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Вічна пам’ять: загинув Герой із Дніпропетровської області Віктор Касян

    22 травня обірвалося життя Захисника із Дніпропетровської області Віктора Касяна.…

    Наверх