2 будинки зруйновані, 30 – потрощені: Лисак розповів про наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині

Як виявилося, росіяни вдарили по Покровській громаді, що в Синельниківському районі.
На жаль, внаслідок атаки загинула людина. Більше 10 отримали поранення, серед них 11-річна дитина.
Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки ворожого удару.
За його словами, 2 приватні будинки зруйновані, 30 – потрощені. Крім того, побиті магазин та заправка. Обстеження території триває. На місці працюють всі служби.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві пролунало більше 10 вибухів: уламок ворожої ракети впав на проїжджу частину у центрі.
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