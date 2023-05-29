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  • 2 будинки зруйновані, 30 – потрощені: Лисак розповів про наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині

2 будинки зруйновані, 30 – потрощені: Лисак розповів про наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині

Сьогодні 13:52
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Сьогодні вдень під час тривоги на Дніпропетровщині пролунав вибух.

Новости Днепра про 2 будинки зруйновані, 30 – потрощені: Лисак розповів про наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині

Як виявилося, росіяни вдарили по Покровській громаді, що в Синельниківському районі.

На жаль, внаслідок атаки загинула людина. Більше 10 отримали поранення, серед них 11-річна дитина.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки ворожого удару.

За його словами, 2 приватні будинки зруйновані, 30 – потрощені. Крім того, побиті магазин та заправка. Обстеження території триває. На місці працюють всі служби.

Новости Днепра про 2 будинки зруйновані, 30 – потрощені: Лисак розповів про наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині

Новости Днепра про 2 будинки зруйновані, 30 – потрощені: Лисак розповів про наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві пролунало більше 10 вибухів: уламок ворожої ракети впав на проїжджу частину у центрі.

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Новости Днепра про 2 будинки зруйновані, 30 – потрощені: Лисак розповів про наслідки ворожого удару по ДніпропетровщиніУкраїнська

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