У Києві пролунало більше 10 вибухів: уламок ворожої ракети впав на проїжджу частину у центрі

Росіяни влаштували масовий терор столиці.

Уночі у Києві лунали вибухи: ворог випустив десятки ракет та дронів. І ось знову – буквально нещодавно у Києві пролунало більше 10 вибухів.

За словами мера міста Віталія Кличка, в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину. Рятувальники вже на місці.

Пізніше мер столиці опублікував фото:

Також, за інформацією КМВА, внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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