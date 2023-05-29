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  • У Києві пролунало більше 10 вибухів: уламок ворожої ракети впав на проїжджу частину у центрі

У Києві пролунало більше 10 вибухів: уламок ворожої ракети впав на проїжджу частину у центрі

Сьогодні 11:56
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Росіяни влаштували масовий терор столиці.

Уночі у Києві лунали вибухи: ворог випустив десятки ракет та дронів. І ось знову – буквально нещодавно у Києві пролунало більше 10 вибухів.

За словами мера міста Віталія Кличка, в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину. Рятувальники вже на місці.

Пізніше мер столиці опублікував фото:

Новости Днепра про У Києві пролунало більше 10 вибухів: уламок ворожої ракети впав на проїжджу частину у центрі

Також, за інформацією КМВА, внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється.

Новости Днепра про У Києві пролунало більше 10 вибухів: уламок ворожої ракети впав на проїжджу частину у центрі

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про У Києві пролунало більше 10 вибухів: уламок ворожої ракети впав на проїжджу частину у центріУкраїнська

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