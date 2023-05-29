У Києві пролунало більше 10 вибухів: уламок ворожої ракети впав на проїжджу частину у центрі

Уночі у Києві лунали вибухи: ворог випустив десятки ракет та дронів. І ось знову – буквально нещодавно у Києві пролунало більше 10 вибухів.
За словами мера міста Віталія Кличка, в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину. Рятувальники вже на місці.
Пізніше мер столиці опублікував фото:
Також, за інформацією КМВА, внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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