Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по Дніпропетровщині

Є жертви.

Під час останньої тривоги мешканці області повідомляли про вибухи. Як виявилося, вдень 29 травня росіяни вдарили по Покровській громаді, що в Синельниківському районі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки загинула людина. Ще 11 мешканців громади отримали поранення, серед них 11-річна дитина.

Крім цього, у громаді внаслідок обстрілу є зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Втім, інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Нагадаємо, під час останньої тривоги також атакували Київщину. Зокрема, у Києві чули понад 10 потужних вибухів, а уламки збитих ракет влучили на проїзджу частину та нежитлові будівлі. Зауважимо, що в ніч на 29 травня на Україну випустили 40 ракет та понад 30 дронів-камікадзе.

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