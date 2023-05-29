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Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по Дніпропетровщині

Сьогодні 12:39
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Є жертви.

Новости Днепра про Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по Дніпропетровщині

Під час останньої тривоги мешканці області повідомляли про вибухи. Як виявилося, вдень 29 травня росіяни вдарили по Покровській громаді, що в Синельниківському районі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Внаслідок атаки загинула людина. Ще 11 мешканців громади отримали поранення, серед них 11-річна дитина. 

Крім цього, у громаді внаслідок обстрілу є зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Втім, інформація щодо руйнувань ще уточнюється. 

Новости Днепра про Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по Дніпропетровщині

Новости Днепра про Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по Дніпропетровщині

Новости Днепра про Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по Дніпропетровщині

Новости Днепра про Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по Дніпропетровщині

Новости Днепра про Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по Дніпропетровщині

Нагадаємо, під час останньої тривоги також атакували Київщину. Зокрема, у Києві чули понад 10 потужних вибухів, а уламки збитих ракет влучили на проїзджу частину та нежитлові будівлі. Зауважимо, що в ніч на 29 травня на Україну випустили 40 ракет та понад 30 дронів-камікадзе. 

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Новости Днепра про Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по ДніпропетровщиніУкраїнська

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