Есть погибший: во время тревоги россияне ударили по Днепропетровщине

Есть жертвы.

Во время последней тревоги жители области сообщали о взрывах. Как оказалось, днем 29 мая россияне ударили по Покровской общине в Синельниковском районе. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки погиб человек. Еще 11 жителей общины получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Кроме этого, в общине в результате обстрела есть разрушенный частный дом. Там возник пожар, который спасатели уже потушили. Впрочем, информация по разрушениям еще уточняется.

Напомним, во время последней тревоги атаковали Киевщину. В частности, в Киеве слышали более 10 мощных взрывов, а обломки сбитых ракет попали на проезжую часть и нежилые здания. Заметим, что в ночь на 29 мая в Украину выпустили 40 ракет и более 30 дронов-камикадзе.

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