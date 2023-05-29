В Днепре начали разбирать брусчатку на Европейской площади: зачем

На Европейской площади начали разбирать брусчатку.

В понедельник, 29 мая, на Европейской площади заметили людей, которые разбирают брусчатку. Причина – начало ремонта дорожного покрытия. Об этом говорится в телеграмм-канале Геннадия Корбана.

Заметим, что ранее днепряне жаловались на состояние Европейской площади. У трамвайных путей были огромные дыры, а на пешеходных дорожках — выбитая брусчатка. Позже на сайте горсовета сообщили, что через неделю могут приступить к ремонтным работам.

И вот это время пришло. В настоящее время разбирают брусчатку со стороны улицы Королевы Елизаветы (ранее улица Глинки).

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