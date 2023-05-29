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В Каменском в реке Днепр утонул мужчина

Сегодня 10:44
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Новости Днепра про В Каменском в реке Днепр утонул мужчина

Фото иллюстративное.

В воскресенье, 28 мая, в 17:59 на линию «101» сообщили о том, что возле улицы Бориса Патона в Каменском в реке Днепр обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тело находится в двух метрах от берега.

Сотрудники ГСЧС с помощью пожарно-спасательного снаряжения достали из водоема погибшего и передали его представителям полиции. На вид мужчине примерно 50-60 лет, его данные устанавливают.

Напомним, ранее мы писали, что известно о женщине, которую нашли в озере в Днепре: комментарий полиции.

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