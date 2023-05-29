Что известно о женщине, которую нашли в озере в Днепре: комментарий полиции

Оно находилось на поверхности водоема в семи метрах от берега.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели с помощью водолазного снаряжения изъяли тело из воды и передали правоохранителям.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, женщине на вид примерно 50 лет, личность устанавливают, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено.
Продолжается следствие.
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