Что известно о женщине, которую нашли в озере в Днепре: комментарий полиции

Вчера вечером в озере Куряче обнаружили тело женщины.

Оно находилось на поверхности водоема в семи метрах от берега.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели с помощью водолазного снаряжения изъяли тело из воды и передали правоохранителям.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, женщине на вид примерно 50 лет, личность устанавливают, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено.

Продолжается следствие.

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