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  • Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия

Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия

Сегодня 11:08
просмотров

Подозрительный человек что-то рыл на кладбище.
Новости Днепра про Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия

фото условное

Недавно на одном из кладбищ Днепра горожане заметили мужчину, который нервничал и копал землю. Взволнованные горожане позвали полицию.

Как оказалось, сделали они это не зря, потому что при себе у него был целый пакет оружия, пишет телеграм-канал «Днепр Оперативный. Война».

Мужчина ранее закопал на кладбище несколько гранат и пистолет, а затем пришел за своей «заначкой», чтобы забрать ее обратно. Прибывшие на место происшествия полицейские мужчину задержали. На место вызвали взрывотехники. Правоохранители выясняют все подробности инцидента.

Новости Днепра про Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия

Напомним, ранее в озере Курином нашли тело женщины, а в Каменском мужчина утонул в реке.

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Новости Днепра про Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружияУкраїнська Новости Днепра про Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружияРусский

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