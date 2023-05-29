Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия

Недавно на одном из кладбищ Днепра горожане заметили мужчину, который нервничал и копал землю. Взволнованные горожане позвали полицию.
Как оказалось, сделали они это не зря, потому что при себе у него был целый пакет оружия, пишет телеграм-канал «Днепр Оперативный. Война».
Мужчина ранее закопал на кладбище несколько гранат и пистолет, а затем пришел за своей «заначкой», чтобы забрать ее обратно. Прибывшие на место происшествия полицейские мужчину задержали. На место вызвали взрывотехники. Правоохранители выясняют все подробности инцидента.
Напомним, ранее в озере Курином нашли тело женщины, а в Каменском мужчина утонул в реке.
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