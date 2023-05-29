У Дніпрі почали розбирати бруківку на Європейській площі: навіщо

У понеділок, 29 травня, на Європейській площі помітили людей, які розбирають бруківку. Причина – початок ремонту дорожнього покриття. Про це мовиться в телеграм-каналі Геннадія Корбана.
Зауважимо, що раніше дніпряни скаржилися на стан Європейської площі. Біля трамвайних колій були величезні дірки, а на пішохідних доріжка – вибита бруківка. Пізніше на сайті міськради повідомили, що через тиждень можуть розпочати ремонтні роботи.
І от – цей час настав. Наразі розбирають бруківку зі сторони вулиці Королеви Єлизавети (раніше вулиця Глінки).
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