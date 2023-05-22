Біля трамвайних колій дірки, а бруківки нема: коли у Дніпрі відремонтують Європейську площу

Про це мовиться на сайті Дніпровської міськради.
Європейська площа – улюблене місце для прогулянок містян. За день тут проходять та проїжджають тисячі дніпрян. Втім, стан пішохідних доріг досить поганий.
Містяни скаржаться, що на Європейській площі є вибита бруківка та величезні дірки біля трамвайних колій.
Їжджу весь час машиною, мало ходжу пішки. Вийшов у центр на Європейську площу за ЦУМом і просто був шокований. Бруківку вибито, ями, біля трамвайних колій дірки, бруківки немає, – пише дніпрянин Олександр.
Як зазначили в міськраді, ремонт площі можуть розпочати вже за тиждень.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час вчорашньої зливи вулиці Дніпра перетворилися на озера. Крім цього, ми інформували про те, що у місті обвалилося приміщення колишньої поліклініки.
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В умовах військового стану у Дніпрі та по всій Україні…
Військові припускають, що атаки можуть продовжитися.
Така потужна атака сталася вперше з початку повномасштабної війни.
Такої атаки на місто ще не було.