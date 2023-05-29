У Кам’янському в річці Дніпро втонув чоловік

Бережіть себе!

У неділю, 28 травня, о 17:59 на лінію «101» повідомили про те, що поблизу вулиці Бориса Патона у Кам’янському в річці Дніпро виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тіло знаходиться на відстані двох метрів від берега.

Співробітники ДСНС за допомогою пожежно-рятувального спорядження вилучили з водойми загиблого та передали його представникам поліції. На вигляд чоловіку орієнтовно 50-60 років, його дані встановлюють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про жінку, яку знайшли в озері у Дніпрі: коментар поліції.

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