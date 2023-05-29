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  • Ховали за деревом: на Дніпропетровщині браконьєри наловили риби на 205 тис. грн

Ховали за деревом: на Дніпропетровщині браконьєри наловили риби на 205 тис. грн

Сьогодні 11:42
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Водний патруль виявив ймовірних рибалок-браконьєрів.

Новости Днепра про Ховали за деревом: на Дніпропетровщині браконьєри наловили риби на 205 тис. грн

У суботу, 27 травня, у селі Пушкарівка на прибережній смузі біля річки Дніпро патрульні помітили двох невідомих із мішками.

Побачивши правоохоронців, громадяни намагалися сховати мішки за деревами. Це видалося поліцейським підозрілим, тому вони зупинилися, аби перевірити чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили, що в мішках – сітки зі свіжовиловленою рибою. Оскільки в діях громадян вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст.249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

За попередніми підрахунками, збиток, нанесений довкіллю, становить майже 205 тисяч гривень.

Новости Днепра про Ховали за деревом: на Дніпропетровщині браконьєри наловили риби на 205 тис. грн

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Новости Днепра про Ховали за деревом: на Дніпропетровщині браконьєри наловили риби на 205 тис. грнУкраїнська

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