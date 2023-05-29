Прятали за деревом: на Днепропетровщине браконьеры наловили рыбы на 205 тыс. грн

В субботу, 27 мая, в селе Пушкаревка на прибрежной полосе возле реки Днепр патрульные заметили двоих неизвестных с мешками.
Увидев правоохранителей, граждане пытались спрятать мешки за деревьями. Это показалось полицейским подозрительным, поэтому они остановились, чтобы проверить мужчин.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили, что в мешках – сетки со свежевыловленной рыбой. Поскольку в действиях граждан усматривались признаки уголовного правонарушения по ст.249 (Незаконное занятие рыбным промыслом) УКУ, на место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный окружающей среде, составляет почти 205 тысяч гривен.
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