Прятали за деревом: на Днепропетровщине браконьеры наловили рыбы на 205 тыс. грн

Водный патруль обнаружил вероятных браконьеров.

В субботу, 27 мая, в селе Пушкаревка на прибрежной полосе возле реки Днепр патрульные заметили двоих неизвестных с мешками.

Увидев правоохранителей, граждане пытались спрятать мешки за деревьями. Это показалось полицейским подозрительным, поэтому они остановились, чтобы проверить мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили, что в мешках – сетки со свежевыловленной рыбой. Поскольку в действиях граждан усматривались признаки уголовного правонарушения по ст.249 (Незаконное занятие рыбным промыслом) УКУ, на место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный окружающей среде, составляет почти 205 тысяч гривен.

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