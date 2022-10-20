Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

126 карася на 200 тысяч: браконьер натаскал рыбі почти на четверть миллиона

Сегодня 08:00
просмотров

Водный патруль заметил мужчину в резиновой лодке на реке Днепр. И это несмотря на запрет на выпуск в воду любых плавсредств.

Новости Днепра про 126 карася на 200 тысяч: браконьер натаскал рыбі почти на четверть миллиона

Всего браконьер поймал 126 карася. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили почти в 200 тысяч гривен.

Поскольку в действиях гражданина проявились признаки уголовного правонарушения по ст. 249 (Незаконный промысел) УК РФ, патрульные вызвали на место происшествия следственную и оперативную группу Петриковского отделения полиции.

Новости Днепра про 126 карася на 200 тысяч: браконьер натаскал рыбі почти на четверть миллиона

Читайте также:

Новости Днепра про 126 карася на 200 тысяч: браконьер натаскал рыбі почти на четверть миллионаУкраїнська Новости Днепра про 126 карася на 200 тысяч: браконьер натаскал рыбі почти на четверть миллионаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Где можно узнать онлайн о своих штрафах за нарушение ПДД  в Украине
    Новости Днепра
    12.10.2022 12:20
    Где можно узнать онлайн о своих штрафах за нарушение ПДД  в Украине

    Штраф автомобилисту в Днепре могут выписать даже без его присутствия.…

    Магнит на счетчик воды: нарушителей ждут огромные штрафы
    Новости Днепра
    07.10.2022 10:00
    Магнит на счетчик воды: нарушителей ждут огромные штрафы

    В Днепропетровской области любителей "обмануть систему" и поставить на счетчик…

    В Україні пропонують ввести штрафи за порушення комендантської години: подробиці
    Новости Украины
    18.07.2022 11:27
    В Україні пропонують ввести штрафи за порушення комендантської години: подробиці

    У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону щодо запровадження адміністративної…

    От 3 до 5: за уклонение от мобилизации грозит криминальная ответственность
    Новости Днепра
    10.06.2022 06:45
    От 3 до 5: за уклонение от мобилизации грозит криминальная ответственность

    22 мая в Украине продлили мобилизацию, во время которой необходимо…

    Последние новости

    На Днепропетровщине оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры
    На Днепропетровщине оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры

    Напряженная ночь в Криворожском районе. Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Предпринимателям — нарушителям режима экономии электроэнергии в Днепре отключат свет
    Предпринимателям — нарушителям режима экономии электроэнергии в Днепре отключат свет

    Економити світло необхідно, щоб знизити навантаження на мережі у піковий період споживання, з 17:00 до 23:00.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Днепре еще больше рухнет цена на гречку: что известно
    В Днепре еще больше рухнет цена на гречку: что известно

    Появилась информация о том, что гречневая крупа в Украине может подешеветь еще больше. Эксперты называют такие цифры - до 60-70 грн за килограмм.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в четверг, 20 октября: ожидается сильный дождь
    Погода в Днепре в четверг, 20 октября: ожидается сильный дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Купил в Интернете: водитель с поддельными правами попытался пересечь блокпост в Днепропетровщине
    Купил в Интернете: водитель с поддельными правами попытался пересечь блокпост в Днепропетровщине

    На блокпосте в Павлоградском районе Днепропетровской области полицейские задержали 23-летнего водителя с поддельными правами.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре водитель управлял маршруткой №107 под наркотиками
    В Днепре водитель управлял маршруткой №107 под наркотиками

    В Днепре водитель маршрутки №107 управлял машиной под действием наркотиков. Патрульные обнаружили это во время профилактической проверки городского пассажирского транспорта.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Чрезвычайно напряженные дни для Днепропетровской области, — Лукашук
    Чрезвычайно напряженные дни для Днепропетровской области, — Лукашук

    Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о том, как прошло 19 октября в регионе.

    Вчера 20:30
    просмотров
    ВСУ атаковали шесть районов сосредоточения россиян и уничтожили один мост, — Генштаб
    ВСУ атаковали шесть районов сосредоточения россиян и уничтожили один мост, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожить один мост.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Ножевые ранения: на выезде из Днепра нашли машину в кювете и тело мужчины
    Ножевые ранения: на выезде из Днепра нашли машину в кювете и тело мужчины

    19 октября на въезде в Днепр в кювете у дороги обнаружили автомобиль Chery Amulet. Рядом с автомобилем лежало тело 32-летнего мужчины. На нем обнаружили колото-резаные раны.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Каменском 21-летний парень сорвал с плеча пожилой женщины сумку
    В Каменском 21-летний парень сорвал с плеча пожилой женщины сумку

    В Каменском Днепропетровской области неизвестный напал на женщину 68 лет, отобрав у нее сумку с продуктами, деньгами и документами.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх