126 карася на 200 тысяч: браконьер натаскал рыбі почти на четверть миллиона

Всего браконьер поймал 126 карася. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили почти в 200 тысяч гривен.
Поскольку в действиях гражданина проявились признаки уголовного правонарушения по ст. 249 (Незаконный промысел) УК РФ, патрульные вызвали на место происшествия следственную и оперативную группу Петриковского отделения полиции.
Читайте также:
Автор:
Штраф автомобилисту в Днепре могут выписать даже без его присутствия.…
В Днепропетровской области любителей "обмануть систему" и поставить на счетчик…
У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону щодо запровадження адміністративної…
22 мая в Украине продлили мобилизацию, во время которой необходимо…
Напряженная ночь в Криворожском районе. Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры.
Економити світло необхідно, щоб знизити навантаження на мережі у піковий період споживання, з 17:00 до 23:00.
Появилась информация о том, что гречневая крупа в Украине может подешеветь еще больше. Эксперты называют такие цифры - до 60-70 грн за килограмм.
Захватите с собой зонт!
На блокпосте в Павлоградском районе Днепропетровской области полицейские задержали 23-летнего водителя с поддельными правами.
В Днепре водитель маршрутки №107 управлял машиной под действием наркотиков. Патрульные обнаружили это во время профилактической проверки городского пассажирского транспорта.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о том, как прошло 19 октября в регионе.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожить один мост.
19 октября на въезде в Днепр в кювете у дороги обнаружили автомобиль Chery Amulet. Рядом с автомобилем лежало тело 32-летнего мужчины. На нем обнаружили колото-резаные раны.
В Каменском Днепропетровской области неизвестный напал на женщину 68 лет, отобрав у нее сумку с продуктами, деньгами и документами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!