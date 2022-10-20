126 карася на 200 тысяч: браконьер натаскал рыбі почти на четверть миллиона

Водный патруль заметил мужчину в резиновой лодке на реке Днепр. И это несмотря на запрет на выпуск в воду любых плавсредств.

Всего браконьер поймал 126 карася. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили почти в 200 тысяч гривен.

Поскольку в действиях гражданина проявились признаки уголовного правонарушения по ст. 249 (Незаконный промысел) УК РФ, патрульные вызвали на место происшествия следственную и оперативную группу Петриковского отделения полиции.

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