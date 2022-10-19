В Каменском 21-летний парень сорвал с плеча пожилой женщины сумку

На женщину напали вечером 18 октября возле подъезда. Правоохранители выяснили, что местная жительница шла домой из магазина. Неожиданно к ней подошел неизвестный мужчина, сорвал сумку с плеча и скрылся.
Пострадавшая рассказала о нападении дочери, которая вызвала полицию и приблизительно описала преступника. Полицейские изучили район и задержали подозреваемого. Им оказался местный 21-летний житель.
У задержанного изъяли документы и деньги пенсионерки. Ее сумку обнаружили в соседнем подъезде. Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в грабеже (часть 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины). Сейчас ему избирают меру пресечения.
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