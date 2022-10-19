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У Кам’янському 21-річний хлопець зірвав із плеча літньої жінки сумку

Сьогодні 18:45
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У Кам'янському Дніпропетровської області невідомий напав на жінку 68 років, відібравши у неї сумку із продуктами, грошима та документами.

Новости Днепра про У Кам'янському 21-річний хлопець зірвав із плеча літньої жінки сумку

На жінку напали увечері 18 жовтня біля під’їзду. Правоохоронці з’ясували, що місцева мешканка йшла додому із магазину. Несподівано до неї підійшов невідомий чоловік, зірвав сумку з плеча і втік.

Постраждала розповіла про напад доньці, яка викликала поліцію та приблизно описала злочинця. Поліцейські обстежили район та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий 21-річний мешканець.

У затриманого вилучили документи та гроші пенсіонерки. Її сумку виявили у сусідньому під’їзді. Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у пограбуванні (частина 4 статті 186 Кримінального кодексу України). Нині йому обирають запобіжний захід.

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