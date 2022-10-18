В яхт-клубе в Днепре заметили необычных пернатых: пепельного лебедя и стаю бакланов

Так, в яхт-клубе «Сич» можно полюбоваться невероятно красивой природой: зеленая травка, разноцветные деревья и кусты, река Днепр.
Кроме того, там можно встретить необычных пернатых. Например, элегантного красавца пепельного лебедя.
Или стаю бакланов, которые любят отдыхать на ветках деревьев.
Также там можно встретить фазанов, уток, павлинов.
Поэтому, если вам надо отдохнуть и получить заряд позитива, приезжайте в яхт-клуб «Сич».
Фото: Валерий Кравченко (Facebook).
Напомним, ранее мы писали, как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО).
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