В Днепре водитель 107-й маршрутки сел за руль под наркотиками

Патрульные обнаружили это во время профилактической проверки городского пассажирского транспорта.
Они предложили мужчине пройти медосмотр в установленном законом порядке в больнице. Водитель согласился.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
Врач подтвердил, что водитель употреблял наркотики. По этому факту патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.
Напомним: водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, грозит штраф в размере 17 тысяч гривен или лишение права вождения на год.
Если в течение года нарушение повторится, то злоумышленнику придется заплатить уже 34 тыс. гривен штрафа. Также его лишат прав на три года и изымут у него машину.
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