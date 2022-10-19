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В Днепре водитель 107-й маршрутки сел за руль под наркотиками

Сегодня 13:48
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В Днепре водитель маршрутки №107 сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

Новости Днепра про В Днепре водитель 107-й маршрутки сел за руль под наркотиками

Патрульные обнаружили это во время профилактической проверки городского пассажирского транспорта.

Они предложили мужчине пройти медосмотр в установленном законом порядке в больнице. Водитель согласился.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Врач подтвердил, что водитель употреблял наркотики. По этому факту патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.

Новости Днепра про В Днепре водитель 107-й маршрутки сел за руль под наркотиками

Напомним: водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, грозит штраф в размере 17 тысяч гривен или лишение права вождения на год.

Если в течение года нарушение повторится, то злоумышленнику придется заплатить уже 34 тыс. гривен штрафа. Также его лишат прав на три года и изымут у него машину.

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