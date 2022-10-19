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Ножевые ранения: на выезде из Днепра нашли машину в кювете и тело мужчины

Сегодня 19:15
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19 октября на въезде в Днепр в кювете у дороги обнаружили автомобиль Chery Amulet. Рядом с автомобилем лежало тело 32-летнего мужчины. На нем обнаружили колото-резаные раны.

 

Новости Днепра про Ножевые ранения: на выезде из Днепра нашли машину в кювете и тело мужчины

По словам пассажирки авто, на выезде из города их догнало другое авто и протаранило. В результате машина опрокинулась в кювет. После этого из автомобиля вышли двое неизвестных мужчин и нанесли водителю смертельные ранения.

В пресс-службе ГУНП Информатору сообщили, что по данному факту проводят расследование. Все подробности устанавливают.

Источник: Информатор

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