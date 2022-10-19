Ножевые ранения: на выезде из Днепра нашли машину в кювете и тело мужчины

По словам пассажирки авто, на выезде из города их догнало другое авто и протаранило. В результате машина опрокинулась в кювет. После этого из автомобиля вышли двое неизвестных мужчин и нанесли водителю смертельные ранения.
В пресс-службе ГУНП Информатору сообщили, что по данному факту проводят расследование. Все подробности устанавливают.
Источник: Информатор
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