Ножові поранення: на виїзді з Дніпра знайшли машину в кюветі та тіло чоловіка

19 жовтня на в’їзді у Дніпро в кюветі біля дороги виявили автомобіль Chery Amulet. Поруч з авто лежало тіло 32-річного чоловіка. На ньому виявили колото-різані рани.

За словами пасажирки авто, на виїзді з міста їх наздогнало інше авто та протаранило. У результаті чого машина перекинулась в кювет. Після цього з автівки вийшли двоє невідомих чоловіків та нанесли водію смертельні поранення.

У пресслужбі ГУНП Інформатору повідомили, що за даним фактом проводять розслідування. Усі подробиці встановлюють.

Джерело: Інформатор

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