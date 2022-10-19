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  • Ножові поранення: на виїзді з Дніпра знайшли машину в кюветі та тіло чоловіка

Ножові поранення: на виїзді з Дніпра знайшли машину в кюветі та тіло чоловіка

Сьогодні 19:15
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19 жовтня на в’їзді у Дніпро в кюветі біля дороги виявили автомобіль Chery Amulet. Поруч з авто лежало тіло 32-річного чоловіка. На ньому виявили колото-різані рани.

Новости Днепра про Ножові поранення: на виїзді з Дніпра знайшли машину в кюветі та тіло чоловіка

За словами пасажирки авто, на виїзді з міста їх наздогнало інше авто та протаранило. У результаті чого машина перекинулась в кювет. Після цього з автівки вийшли двоє невідомих чоловіків та нанесли водію смертельні поранення. 

У пресслужбі ГУНП Інформатору повідомили, що за даним фактом проводять розслідування. Усі подробиці встановлюють.

Джерело: Інформатор

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Новости Днепра про Ножові поранення: на виїзді з Дніпра знайшли машину в кюветі та тіло чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Ножові поранення: на виїзді з Дніпра знайшли машину в кюветі та тіло чоловікаРусский

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