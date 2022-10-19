Ножові поранення: на виїзді з Дніпра знайшли машину в кюветі та тіло чоловіка

За словами пасажирки авто, на виїзді з міста їх наздогнало інше авто та протаранило. У результаті чого машина перекинулась в кювет. Після цього з автівки вийшли двоє невідомих чоловіків та нанесли водію смертельні поранення.
У пресслужбі ГУНП Інформатору повідомили, що за даним фактом проводять розслідування. Усі подробиці встановлюють.
Джерело: Інформатор
Читайте також:
Автор:
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Їм вдалося атакувати шість…
У Кам'янському Дніпропетровської області невідомий напав на жінку 68 років,…
Ще 50 років тому у Дніпрі налічувалося близько 20 кінотеатрів.…
Дніпровські медики врятували британського медійника.