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126 карасів за 200 тисяч: браконьєр натаскав риби майже на чверть мільйона

Сьогодні 08:00
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Водний патруль помітив на річці Дніпро чоловіка на гумовому човні. І це незважаючи на заборону виходу будь яких плавзасобів на воду.

Новости Днепра про 126 карасів за 200 тисяч: браконьєр натаскав риби майже на чверть мільйона

Загалом браконьєр спіймав 126 карасів. Збитки завдані навколишньому середовищу оцінили майже в 200 тисяч гривень.

Оскільки в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Петриківського відділку поліції.

Новости Днепра про 126 карасів за 200 тисяч: браконьєр натаскав риби майже на чверть мільйона

Новости Днепра про 126 карасів за 200 тисяч: браконьєр натаскав риби майже на чверть мільйона

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Новости Днепра про 126 карасів за 200 тисяч: браконьєр натаскав риби майже на чверть мільйонаУкраїнська Новости Днепра про 126 карасів за 200 тисяч: браконьєр натаскав риби майже на чверть мільйонаРусский

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