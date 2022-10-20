126 карасів за 200 тисяч: браконьєр натаскав риби майже на чверть мільйона

Загалом браконьєр спіймав 126 карасів. Збитки завдані навколишньому середовищу оцінили майже в 200 тисяч гривень.
Оскільки в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Петриківського відділку поліції.
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