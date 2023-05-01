Золото и четыре бронзы: криворожские спортсмены стали одними из лучших

Крутой результат показали спортсмены из Кривого Рога в Invictus Games. Это состязание среди военных и ветеранов.

В этом году они проходили во Львове. Более двухсот атлетов боролись за призовые места. Криворожцы – одни из лучших.

«Золото» у Александра Пискуна по настольному теннису и «бронза» по стрельбе из лука. Еще третьи места заняли: в стрельбе из лука – Евгений Олейник, в плавании – Василий Стуженко и Олег Должок.