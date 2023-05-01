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Золото и четыре бронзы: криворожские спортсмены стали одними из лучших

Сегодня 20:30
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Крутой результат показали спортсмены из Кривого Рога в Invictus Games. Это состязание среди военных и ветеранов.

Новости Днепра про Золото и четыре бронзы: криворожские спортсмены стали одними из лучших

В этом году они проходили во Львове. Более двухсот атлетов боролись за призовые места. Криворожцы – одни из лучших.
 
«Золото» у Александра Пискуна по настольному теннису и «бронза» по стрельбе из лука. Еще третьи места заняли: в стрельбе из лука – Евгений Олейник, в плавании – Василий Стуженко и Олег Должок.

Новости Днепра про Золото и четыре бронзы: криворожские спортсмены стали одними из лучших

Новости Днепра про Золото и четыре бронзы: криворожские спортсмены стали одними из лучших

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Новости Днепра про Золото и четыре бронзы: криворожские спортсмены стали одними из лучшихУкраїнська Новости Днепра про Золото и четыре бронзы: криворожские спортсмены стали одними из лучшихРусский

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