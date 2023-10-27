Жители Днепра не смогут пользоваться популярной услугой от одного из мобильных операторов

С 31 октября 2023 года компания «Киевстар» прекращает предоставлять услугу отправки и получения MMS для всех абонентов сети.
Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.
Там отметили, что на смену MMS пришли новые технологии, позволяющие передавать мультимедийные сообщения, в том числе скоростной 4G-интернет и популярные мессенджеры.
В связи с тем, что обмен MMS сообщениями уже не пользуется спросом, а эта технология устарела, с 31 октября 2023 года компания «Киевстар» прекращает предоставлять услугу передачи и получения MMS для всех абонентов сети. Уверены, что абоненты не будут испытывать неудобства в связи с прекращением действия услуги, ведь передавать мультимедийные сообщения можно без дополнительной платы с помощью скоростного 4G-интернета и популярных мессенджеров, — говорится в сообщении.
В «Киевстар» добавили, что функция Автоответчик в виде MMS, которая предоставляется на базе услуги, и пакеты MMS, входящие в условия некоторых корпоративных тарифных планов, также прекратят свое действие.
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в контакт-центр «Киевстар» по номеру 466.
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